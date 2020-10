Frederiksen siger nej til gidseltagning og Tyrkiet-sanktioner

Statsminister Mette Frederiksen ser en chance for, at EU-lande kan blive enige om Hviderusland-sanktioner.

Cypern har hidtil blokeret for EU-sanktioner mod Hviderusland, ikke fordi landet er imod, men fordi landet kræver først at få sanktioner mod Tyrkiet.

Den form for gidseltagning er giftig for samarbejdet, mener statsminister Mette Frederiksen (S).

- Det er vigtigt, tror jeg i virkeligheden, at stå fast på, at vi ikke må tage hinanden som gidsler. Risikoen er et handlingslammet EU, og det er det sidste, der må ske, siger hun før et topmøde i Bruxelles.

EU-landenes udenrigsministre blev i august enige om at ville indføre sanktioner mod personer i Hviderusland, som ifølge EU er ansvarlige for valgfusk og for at slå hårdt ned på demonstranter de seneste måneder.

Men siden da har Cypern i en langvarig regional konflikt med Tyrkiet krævet, at EU-landene først vedtager sanktioner mod Tyrkiet. Ellers vil Cypern ikke stemme for EU-sanktioner mod Hviderusland.

Den blokade har diplomater og EU's udenrigsministre kæmpet for at bryde i flere uger.

Alligevel er statsministeren optimist før topmødet torsdag.

- Lad os nu se, om ikke mødet her resulterer i sanktioner. Det er i hvert fald det, som vi går efter, siger Frederiksen.

Cypern blokerer sanktioner mod Hviderusland. Men landet står ikke alene med kravet om sanktioner mod Tyrkiet, som følge af det EU-landene kalder "ulovlige boringer" i EU-landes farvand.

Også Grækenland, som har øer helt ned til en kilometer fra Tyrkiets kyst, har en årtier lang konflikt med Tyrkiet om søterritorium og boringer.

Danmark vil ikke støtte sanktioner mod Tyrkiet.

- Jeg mener, at vi skal finde en diplomatisk løsning på de udfordringer, der er i eksempelvis Middelhavet. Hviderusland er en historie. Tyrkiet er en anden, siger statsministeren.

Det skyldes ikke mindst et hensyn til EU's aftale om migration med Tyrkiet, der støttet af EU-midler håndterer og huser flere millioner migranter og flygtninge, der ellers kunne være rejst ind i EU.

- Jeg synes, at vi har en gensidig afhængighed af hinanden og et samarbejde, der går langt tilbage. Det bliver vi nødt til – i mine øjne - at holde fast i.

- Det er helt rigtigt, at vi har behov for Tyrkiet i forhold til migration. Det er sådan, vilkårene er, og det kan man mene om, hvad man vil, siger Mette Frederiksen.

Som årsag til at vælge den diplomatiske dialog og udelukke sanktioner nævner hun også samarbejdet med Tyrkiet i Nato.

Dette tætte samarbejde til trods skal man ifølge Frederiksen "kunne tage fat i" også at tale om problemer med menneskerettigheder i Tyrkiet.

/ritzau/