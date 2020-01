Fredsmøde enes om inddæmning af militær konflikt i Libyen

En våbenembargo og en sikring af, at militær støtte til krigens parter i Libyen skal ophøre, enes 16 lande om.

Deltagerne på et internationalt fredsmøde for Libyen, der søndag er afholdt i Berlin, har forpligtet sig til at styrke en våbenembargo.

Samtidig skal de sikre, at den militære støtte udefra til krigens parter i Libyen ophører.

Det fremgår af en sluterklæring fra mødet.

Fredsmødet i Berlin har haft deltagelse af europæiske ledere, den russiske og tyrkiske præsident, USA's udenrigsminister og aktørerne i den libyske konflikt. I alt har 16 lande deltaget.

Parterne mener, at man internationalt skal anstrenge sig for at styrke overvågningen af en våbenembargo.

/ritzau/dpa