Fredsprismodtager vil være DR Congos præsident

Læge Denis Mukwege, der i 2018 blev hædret med Nobels fredspris, stiller op som kandidat ved præsidentvalget i sit hjemland, Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo).

Det meddeler han ifølge Reuters.

- Min eneste motivation er at redde og udvikle vores land, siger Mukwege mandag i en tale til en jublende gruppe tilhængere.

I talen retter han også en kritik mod DR Congos nuværende regering. Men han kom ikke med specifikke bud på, hvad han selv vil gøre anderledes, hvis han bliver valgt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det, jeg vil gøre, er en fortsættelse af min indsats og min forpligtelse gennem de seneste 40 år i mit folks tjeneste, siger Mukwege i talen.

Den 68-årige læge blev verdensberømt, da han for fem år siden fik Nobels fredspris for årtiers kamp mod seksuel vold.

Han delte prisen med den irakiske menneskerettighedsforkæmper Nadia Murad. Hun fik ligeledes prisen for sin kamp mod seksualiseret vold anvendt som våben i krig og væbnede konflikter.

Mukwege har som læge viet sit liv til at tale ofrenes sag.

Som gynækolog har han og hans team gennem årene hjulpet tusindvis af kvinder, der har været udsat for voldtægt og andre former for seksualiseret vold under borgerkrigene i DR Congo.

Han etablerede Panzi-hospitalet i 1999 for at hjælpe ofrene for denne type vold.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hospitalet ligger i den østlige del af DR Congo, hvor militsgrupper stadig er aktive i dag, længe efter de to blodige borgerkrige mellem 1996 og 2003.

Trods militærets indgriben angriber militserne stadig civile i denne del af landet.

DR Congo holder efter planen præsidentvalg 20. december.

Denis Mukwege stiller op mod præsident Felix Tshisekedi, der håber at blive genvalgt.

Hans første periode har været præget af økonomisk smalhals, epidemier og en forværring af sikkerheden i den østlige del af landet.

/ritzau/Reuters