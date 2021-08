Fremtiden er uvis efter Talibans lynsejr

Det var en ny virkelighed, som Kabuls indbyggere stod op til mandag morgen. Gaderne i den afghanske hovedstad lå øde hen, mens hundredvis af afghanere søgte mod lufthavnen i udkanten af byen.

Kaotiske scener udspillede sig i den internationale lufthavn, hvor amerikanske soldater tidligt mandag måtte affyre varselsskud for at forhindre en større menneskemængde i at løbe ud på startbanen.

Langt de fleste diplomater, deres familier og andre udlændinge har forladt Afghanistans hovedstad. De er enten fløjet ud af landet eller venter på at blive evakueret fra lufthavnen i Kabul.

Og samme mulighed ønsker mange afghanere tilsyneladende også.

Som den sidste store by i landet blev Kabul søndag indtaget af den militante islamistiske bevægelse Taliban. Sent om aftenen dansk tid erklærede Taliban-krigere sig for sejrsherrer fra præsidentpaladset.

Ingen ved præcis, hvad der nu venter afghanerne.

Men Talibans ideologi giver grund til at frygte, at der indføres et fundamentalistisk styre, hvor piger og kvinder må leve uden de rettigheder, som de har haft de seneste mange år.

Efter Talibans sejr over regeringsstyrkerne har FN's generalsekretær, António Guterres, opfordret Taliban og alle andre parter til at udvise "fuld tilbageholdenhed" i Afghanistan for at beskytte liv.

Han frygter især for piger og kvinders fremtid i landet.

– Jeg er meget bekymret over situationen i Afghanistan og opfordrer på det kraftigste Taliban og alle andre til at udvise den største tilbageholdenhed for at beskytte liv og sikre, at humanitære behov opfyldes.

- Jeg er særligt bekymret over fremtiden for kvinder og piger, hvis hårdt tjente rettigheder skal beskyttes, lød det sent søndag fra FN-chefen i en erklæring ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En talsmand fra Taliban lovede tidligere på dagen ifølge BBC, at piger under et nyt islamistisk styre fortsat vil kunne gå i skole og studere, hvis de dækker deres ansigt til. De vil også kunne forlade deres hjem.

Det havde de ikke lov til under Talibans styre fra 1996 til 2001.

Bevægelsen meddelte søndag aften, at den snarest vil beslutte, hvilken styreform Afghanistan fremover skal ledes efter.

En talsmand for Taliban har over for tv-stationen Al Jazeera lovet "sikkerhed for borgerne og diplomatiske missioner".

En anden repræsentant for bevægelsen har til nyhedsbureauet AP sagt, at Taliban vil danne en "åben, inkluderende islamisk regering".

Det er dog ikke uddybet, hvad der menes med den formulering.

Præsident Ashraf Ghani flygtede ud af landet søndag. Det er uvist, hvor den afghanske præsident befinder sig. Men der har været forlydender om, at han er taget til nabolandet Tadsjikistan.

I en opdatering på Facebook har han forklaret, at han har forladt Afghanistan for at undgå "blodsudgydelser" i hovedstaden.

Taliban er rykket hastigt frem i Afghanistan de seneste uger. Bevægelsen har udnyttet, at vestlige styrker gradvist har trukket sig ud af landet efter næsten 20 års tilstedeværelse.

Mandag klokken 16 mødes FN's Sikkerhedsråd for at diskutere situationen i landet.

/ritzau/Reuters