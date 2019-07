Fremtrædende russisk lgbt-aktivist fundet død

Venner af russisk regeringskritiker og lgbt-aktivist bekræfter, at hun er fundet død efter trusler.

Den fremtrædende russiske lgbt-aktivist Jelena Grigorjeva er søndag fundet død i den russiske by Sankt Petersborg med skader fra flere knivstik og tegn på kvælning.

Det skriver den britiske tv-station BBC.

Ifølge det lokale politi blev liget af den 41-årige kvinde fundet i en busk tæt på sit hjem.

Den dræbte kvindes pårørende har senere bekræftet, at der er tale om Jelena Grigorjeva, beretter det russiske nyhedssite Fontanka ifølge BBC.

Dinar Idrisov, der var ven til den dræbte og selv aktivist, skriver i et Facebook-opslag mandag, at han har mistet sin ven Jelena Grigorjeva, som blev brutalt dræbt tæt på sit hjem.

- På det seneste har hun været offer for vold og dødstrusler, skrev Dinar Idrisov ifølge BBC. Han tilføjer i samme opslag, at hun havde indgivet flere klager til politiet.

Politiet har ikke bekræftet, at Jelena Grigorjeva har været udsat for dødstrusler, og det er uvist, om drabet hænger sammen med, at hun var aktivist.

Ifølge Fontanka er en mistænkt blevet tilbageholdt i forbindelse med drabet på den 41-årige kvinde.

Som lgbt-aktivist kæmpede hun for rettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede.

Ud over at være lgbt-aktivist demonstrerede Jelena Grigorjeva ifølge BBC også imod Ruslands annektering af Krim-halvøen, dårlig behandling af indsatte i russiske fængsler og en række af andre menneskerettighedssager.

I januar sidste år blev den 53-årige russiske opposition-aktivist Konstantin Sinitsyn ifølge den britiske tv-station fundet død tæt på sit hjem i Sankt Petersborg.

Han døde af skader i hovedet. Ifølge politiet var der tale om et overfald.

I 2013 vedtog Rusland en lovgivning, der forbyder udbredelsen af, hvad der bliver beskrevet som homoseksuel propaganda.

/ritzau/