Frikendt kristen kvinde har forladt Pakistan

Den kristne kvinde Asia Bibi har endeligt forladt Pakistan, hvor hun har holdt sig skjult for islamister.

Den kristne kvinde Asia Bibi, som har tilbragt otte år af sit liv på dødsgangen i Pakistan på grund af falske anklager om blasfemi, har endeligt forladt landet.

Det siger embedsmænd i Islamabad, hvor landets højesteret i oktober omstødte en dødsdom til kvinden. Men hun har siden været tvunget til at skjule sig i Pakistan for at undgå at blive dræbt af islamistiske grupper.

Kvindens advokat og en række pakistanske medier siger, at Asia Bibi er ude af Pakistan - seks måneder efter at hun blev benådet ved landets højesteret.

- Jeg har undersøgt det ved flere instanser, og jeg får at vide, at Bibi er taget til Canada, siger kvindens advokat Saif Ul Malook.

Flere pakistanske tv-kanaler siger også med henvisning til unavngivne kvinder, at Bibi har forladt landet. Pakistansk udenrigsminister har indtil videre ikke villet kommentere rapporterne.

Asia Bibi blev dømt til døden for at komme med nedsættende kommentarer om profeten Muhammed og islam, efter at hendes nabo havde nægtet hende at drikke vand fra et af naboens glas, fordi hun ikke er muslim.

I 2010 fik hun en dødsdom. I oktober sidste år omstødte landets højesteret dommen, og hun blev løsladt.

Men hun har ikke kunnet flyve ud af Pakistan og slutte sig til sine døtre i Canada førend for ganske nylig. Hun er mor til fire. Hun blev flyttet til et hemmeligt sted i Karachi af sikkerhedstjenesterne på grund af dødstrusler fra ekstremistiske islamister.

Shafeeq Ameeni, som er fungerende leder af Tehreek-e Labaik, der har ført an i protesterne, har gentaget trusler mod kvinden og mod højesteret.

Amnesty International har henstillet til de pakistanske myndigheder, at de må imødegå og efterforske de kræfter, som forsøger at intimidere landets højesteret.

I november sagde den canadiske premierminister, Justin Trudeau, at de canadiske myndigheder førte drøftelser med Pakistan om at tage imod kvinden.

Kvindens sag har vakt harme blandt kristne mange steder i verden, og den har skabt splittelse i Pakistan, hvor to politikere er blevet dræbt, fordi de ville hjælpe hende.

/ritzau/Reuters