Frivillige søger efter muligt kidnapnings-offer i Landskrona

Frivillige fortsætter eftersøgning efter 43-årig norsk kvinde, som forsvandt i Skåne juleaften.

En række frivillige fortsætter en eftersøgning efter en norsk kvinde som juleaften forsvandt i den svenske by Landskrona. Men en dykkeroperation er blevet indtil videre indstillet.

Dykkerindsatsen fandt sted i havneområdet, hvor den 43-årige kvinde senest blev set.

Frivillige fra organisationen Fik, der er oprettet til at blive indsat under kriser og katastrofer, samledes søndag formiddag for at genoptage eftersøgningen efter den forsvundne kvinde.

- Der er 30 personer på plads nu, men vi venter, at mindst 50 kommer til at deltage i løbet af dagen, siger Peder Schillerström Bruun, der med i ledelsen af den frivillige organisation.

Eftersøgningen søndag kommer til at være koncentreret i havneområdet og langs kystlinjen samt et større skovområde syd for Landskrona.

- Kvinden er ikke fundet det til trods for en omfattende eftersøgning, men vi kan ikke udelukke, at hun er der, siger Peder Schillerström Bruun.

Alle åbne områder, som kan ses fra luften, vil blive overfløjet med droner fra den frivillige organisation "Svenska räddningsdrönare".

Landskrona ligger i det sydlige Sverige mellem Helsingborg og Malmø.

Politiet har afblæst en tre dage lang dykkerindsat, men den vil muligvis blive genoptaget, hvis der kommer nye oplysninger frem i sagen, siger en talskvinde for politiet Katarina Rusin.

Politiet arbejder videre med en IT-analyse af blandt andet kvindens telefon.

Hos myndighederne er der en mistanke om, at den 43-årige kvinde kan være blevet kidnappet.

- Omstændigheder, som er kommet frem om hendes forsvinden, gør, at vi nu mistænker en forbrydelse. Vi betegner det i øjeblikket som kidnapning, men det kan ændre sig i forbindelse med efterforskningen. Vi har ingen mistænkte og har ikke tilbageholdt nogen på nuværende tidspunkt, skrev politiet i en pressemeddelelse lørdag.

Kvinden blev senest set ved Skeppsbron omkring klokken 23 juleaften. Hun var i selskab med en mand, umiddelbart før hun forsvandt. Politiet vil ikke oplyse, hvilken relation den pågældende har til kvinden.

Den forsvundne kvinde beskrives som værende mellem 160 og 165 centimeter høj med langt, mørkt hår. Hun var iklædt en grå striktrøje og sorte jeans, hvor der var hul i det ene bukseben.

