Fronterne trukket skarpt op før May-tale

Den britiske premierminister, Theresa May, er under pres fra både EU, men i høj grad også sit eget parti, inden en vigtig tale om Storbritanniens EU-exit.

Kom nu i sving og prøv at være lidt mere realistiske. Hvad er det egentlig, I vil?

På det seneste er der ikke blevet lagt fingre imellem, når EU-repræsentanter har fortalt, hvordan de ser på briternes indstilling i forhandlingerne om en skilsmisse fra unionen.

Derfor bliver der med spænding kigget frem mod en tale, som Theresa May holder fredag.

Her ventes den britiske premierminister at gøre omverdenen klogere på, hvordan forholdet mellem EU og Storbritannien - set med hendes øjne - skal være efter den såkaldte brexit om et år og en måneds tid.