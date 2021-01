Frontmanden i Gerry and the Pacemakers er død

Manden, der fik Liverpool til at adoptere slagsangen "You'll Never Walk Alone", er død efter kort tids sygdom.

Den engelske musiker Gerry Marsden, som var hovedmand bag Gerry and the Pacemakers, er død, 78 år.

Det skriver hans nære ven, radioværten Pete Price på Twitter.

- Efter at have talt med familien er det med et meget tungt hjerte, at jeg bliver nødt til at fortælle jer, at den legendariske Gerry Marsden efter kort tids sygdom, som var en betændelse i hjertet, er død, skriver Pete Price.

Marsden er måske mest kendt i en bredere kreds for sammen med sit band at have indspillet hittet "You'll Never Walk Alone", der blev fodboldklubben Liverpools slagsang.

Liverpool FC hylder også Marsden på Twitter.

- Gerrys ord vil leve videre med os til evig tid. You'll Never Walk Alone, skriver fodboldklubben.

/ritzau/