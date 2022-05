Frustrerede forældre skyndte på politiet under skoleskyderi

Flere desperate forældre forsøgte tilsyneladende at få politiet til at rykke hurtigere ind, da der var skoleskyderi i den lille by Uvalde i Texas.

Det viser flere videoer fra området omkring Robb Elementary School.

Det var på denne grundskole, at 19 børn og to lærere tirsdag blev dræbt i et af de værste skoleskyderier i USA i årevis.

Der gik angiveligt op mod en time, fra skyderiet begyndte, til politiet rykkede ind i det klasseværelse, hvor gerningsmanden var gået til angreb. Det fremgår af videoerne og de indledende beretninger fra myndighederne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er allerede gået en time, og de kan stadig ikke få alle børnene ud, siger en mand ved navn Angel Ledezma på en video.

Videoen viser også forældre træde forbi gult afspærringsbånd og råbe til de tilstedeværende betjente, at de skal gå ind på skolen.

Ifølge den amerikanske avis The New York Times blev de fleste - og måske alle - ofre dræbt i løbet af angrebets første få minutter. Avisen citerer en person, der er bekendt med den indledende efterforskning.

I en video, der er lagt på YouTube, kan man høre en kvinde sige "hvorfor lader de børnene dø? Der bliver stadig skudt derinde".

- Vi har folk på vej ind til børnene. De arbejder, siger en betjent.

Videoen viser mindst én voksen blive holdt tilbage af betjente.

Politiet har identificeret gerningsmanden som 18-årige Salvador Ramos. Han blev skudt og dræbt, da politiet rykkede ind mod ham.

Den lille by Uvalde, hvor angrebet fandt sted, har omkring 15.200 indbyggere. Heriblandt flest med mexicansk baggrund.

Robb Elementary School underviser børn i alderen syv til ti år. Børnene skulle torsdag have fejret sidste skoledag inden sommerferien.

I skoleåret 2020/2021 gik der 535 elever på skolen.

/ritzau/Reuters