Frygt for angreb og svindel præger valg i Afghanistan

Forud for lørdagens parlamentsvalg er kandidater blevet dræbt, og angreb er blevet rettet mod vælgermøder.

Valgfusk og vold ventes at blive en del af fortællingen, når vælgerne i Afghanistan lørdag skal sammensætte et nyt parlament.

Det udsatte valg er det første, siden Nato afsluttede sin kampmission i det uroplagede land i 2014.

Hvis valget forløber nogenlunde fredeligt, vil det sende et stærkt signal til den militante talibanbevægelse. Samtidig kan det sætte scenen for næste års planlagte præsidentvalg i landet.

Optakten til valgdagen har dog ikke været lovende. Alene i år er over 1000 civile afghanere blevet dræbt i bombeangreb, og under valgkampen har ti kandidater mistet livet.

Knap 14 procent af landets distrikter er i øjeblikket under fuld kontrol af Taliban, som har lovet at bekæmpe valghandlingen.

50.000 sikkerhedsstyrker er ifølge indenrigsministeriet på gaden op til og på selve valgdagen.

Omkring 8,8 millioner vælgere har registreret sig til at stemme. De skal udpege 250 medlemmer af parlamentets underhus.

Men flere store politiske partier samt analytikere har på forhånd udtrykt skepsis omkring det sande antal registrerede vælgere, skriver nyhedsbureauet dpa.

Tænketanken Afghanistan Analysts' Network har blandt andet fundet frem til, at antallet af registrerede vælgere i fire områder er mere end dobbelt så stort som det reelle antal stemmeberettigede.

Senest har den afghanske valgkommission udsat lørdagens valg en uge i den sydlige provins Kandahar.

Udsættelsen er et tilbageslag for regeringen, som kæmper for at vise befolkningen og islamistiske oprørere, at den har situationen under kontrol, skriver nyhedsbureauet Reuters.

På et sikkerhedsmøde torsdag i Kandahar blev den magtfulde politichef i regionen, Abdul Raziq, dræbt, da en af hans elitevagter vendte sit våben mod ham og skød.

Valget er indstillet i 11 af landets næsten 400 distrikter samt i hele den østlige provins Ghazni, skriver nyhedsbureauet AP.

