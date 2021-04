Frygt for indisk corona får Holland til at forbyde flyvninger

EU-Parlamentets største gruppe kræver fælles linje med et midlertidigt forbud mod flyvninger fra Indien.

Flere EU-lande har det seneste døgn indført skrappe restriktioner på rejser fra Indien på grund af frygt for coronasmitte og en særligt smitsom variant.

Fra mandag eftermiddag har Holland ifølge avisen De Volkskrant indført forbud mod passagerflyvninger fra Indien. Det gælder foreløbig til 1. maj.

Forbuddet gælder ikke fragtfly.

Søndag meddelte Italien, at der indføres restriktioner. Deraf gælder, at alle personer, som ikke er italienske statsborgere, forbydes adgang til Italien, hvis de har opholdt sig i Indien de seneste to uger.

Italienske statsborgere kan rejse tilbage til Italien, men de skal i karantæne.

Lignende regler indførte Storbritannien, som har historisk tætte bånd med Indien, for en uge siden.

Aktuelt er Indien hærget af en coronavariant - B. 1.617 - som er yderst smitsom, og som allerede er fundet i en række europæiske lande.

Lørdag blev der konstateret 349.000 nye smittetilfælde i Indien. Det er rekord på en dag ifølge avisen Financial Times.

Samme dag døde 2700 indere med coronavirus ifølge officielle statistikker, men iagttagere mener, at det faktiske tal er markant højere. I alt er 190.000 indere med coronavirus døde, siden pandemien begyndte.

Fra EU-Parlamentet lægges der pres på medlemslandene for sammen at forhindre spredning med af B. 1.617 fra Indien til Europa.

Manfred Weber, som er formand for den største gruppe i EU-Parlamentet, kalder situationen "ekstremt bekymrende".

- Den indiske variant ser ud til at spredes meget hurtigt, og situationen er på vej til at komme ud af kontrol. Der ses allerede tilfælde af smitte med varianten i Belgien, siger Weber i en skriftlig kommentar til Ritzau.

EPP-formanden vil have EU-landenes indenrigsministre til at tage affære og indføre et midlertidigt flyveforbud fra Indien.

- Vi skal desuden have fælles regler for test og karantæne for personer, der kommer fra den region. Vi har ikke råd til, at endnu en variant ude af kontrol spredes via vores lufthavne, siger Weber.

Der er ingen planlagte møder mellem EU-landenes indenrigsministre før begyndelsen af juni. Det betyder dog ikke, at landene ikke vil kunne beslutte noget før, hvis de skulle ønske det.

/ritzau/