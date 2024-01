Frygt for at miste Gazas største tilbageværende hospital vokser

Mens israelske styrker er trængt længere og længere ind i det sydlige Gazas største by, Khan Younis, spreder der sig på Nasser Hospitalet sig frygt for, at det kan være nødt til at lukke.

Det skriver mediet The Guardian.

Hospitalet er lige nu det største hospital i funktion i Gaza.

Indbyggere og medicinsk personale i Khan Younis melder om kampe blot meter fra hospitalet i løbet af den seneste uge.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har vidner meldt om skud og luftangreb tidligt fredag.

Hospitalet har modtaget hundredvis af sårede hver eneste dag, siden kampene i sidste måned bevægede sig længere sydpå.

Israel har beskyldt Hamas-krigere for at holde til på hospitalet. Det har medicinsk personale ifølge The Guardian benægtet.

To ud af tre hospitaler i Gaza er ude af funktion.

Ifølge avisen New York Times bliver kampe og eksplosioner færre i den nordlige del af Gaza.

Indbygger Rami Jelde siger ifølge mediet, at han de seneste fire uger ikke har set israelske soldater, mens han har bevæget sig rundt i Gaza By. Før oktober og krigens opblusning var det Gazastribens folkerigeste by.

FN har estimeret, at 85 procent af Gazas 2,4 millioner indbyggere er drevet på flugt siden krigens start med Hamas-bevægelsens overraskelsesangreb 7. oktober, som israelsk militær efterfølgende har svaret igen på.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har i løbet af natten til fredag oplyst, at der er registreret 24 tilfælde af hepatitis A.

- De umenneskelige leveomstændigheder - næsten intet rent drikkevand, ingen rene toiletter eller mulighed for at holde omgivelserne rene - gør det muligt for hepatitis A at sprede sig, lyder det fra WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus via X.

