Frygten for nervegift rammer Salisbury

Storbritanniens svar

Storbritannien forbereder at svare igen på angrebet med nervegift i Salisbury, hvis Rusland ikke kan fortælle troværdigt, at Rusland ikke har noget at gøre med forgiftningen af den russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter.

Her er nogle af de muligheder, briterne har:

Udvisning af russiske diplomater, eventuelt ambassadøren.

Forhindre velhavende russere, såkaldte oligarker, adgang til deres ejendomme og andre luksusfaciliteter i London.

Holde embedsmænd, ministre og kendte personer væk fra verdensmesterskabet i fodbold, der afholdes senere i år i Rusland.

Blokere for russiske medier.

Indefryse værdier for russere, der sættes i forbindelse med korruption eller brud på menneskerettigheder.

Kilde: BBC

/ritzau/