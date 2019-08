Frygten for nye angreb plager hjemvendte yazidier

Fem år efter Islamisk Stats massakre på yazidier ved Sinjar i Irak har et fåtal haft modet til vende tilbage.

Billeder af desperate kvinder og børn på flugt i den golde natur på Sinjar-bjerget i det nordlige Irak gik verden rundt i august 2014.

Forinden havde den militante bevægelse Islamisk Stat slået til mod yazidi-folket i og omkring byen Sinjar. Mænd blev slået ihjel. Kvinder, drenge og piger blev bortført.

Lørdag er det præcis fem år siden, at Islamisk Stat angreb yazidierne og fordrev dem fra Sinjar, som har været deres hjem gennem århundreder.

Størstedelen lever i dag i flygtningelejre andre steder i Irak eller er flygtet ud af landet, fortæller generalsekretær Kim Hartzner fra nødhjælpsorganisationen Mission Øst.

Organisationen har siden 2014 hjulpet traumatiserede yazidier i Irak, hvor den har sørget for daglige fornødenheder og tilbudt blandt andet undervisning og psykosocial støtte.

- Nogle er vendt tilbage. Men langt de fleste bor stadig i flygtningelejre i Kurdistan eller er rejst videre til Europa og tør ikke vende tilbage.

- De stoler ikke på den irakiske regering, de stoler ikke på det internationale samfund, og de er rædselsslagne for, at der kun er fred i en kort periode, og at Islamisk Stat kommer til live igen, siger Kim Hartzner.

Omkring Sinjar boede der cirka 400.000 yazidier før Islamisk Stats massakre og bortførelser i august 2014. I dag er der ifølge Kim Hartzner få hundrede yazidier i og omkring byen Sinjar syd for Sinjar-bjerget.

På bjerget bor 10-15.000 yazidier, mens omkring 65.000 yazidier er vendt tilbage til et område nord for Sinjar-bjerget.

Kurdiske styrker har med støtte fra amerikanske kampfly bekæmpet Islamisk Stat og sendt gruppen på flugt fra Sinjar-provinsen.

Men der er stadig små islamistiske celler i området, som udgør en trussel for yazidierne ifølge Kim Hartzner.

Yazidiernes religion anses for at være en af de ældste i det nuværende Irak og menes at være opstået for 4000 år siden. Gennem tiden har religionen optaget elementer fra både islam og kristendommen.

Selv om folket gennem århundreder har været forfulgt af islamiske grupperinger på grund af dets religion, er det udelukket for yazidierne at opgive deres religion og kultur.

- Yazidierne er ekstremt stærke i deres religion. Den er omdrejningspunktet i deres liv. De gifter sig kun med hinanden, og hvis du taler med yazidier, vil de sige, at man kan skære halsen over på dem, men de bliver aldrig nogensinde muslimer, siger Kim Hartzner.

De yazidier, som trods sikkerhedstruslen er vendt tilbage til området omkring Sinjar, gør det blandt andet i håbet om at finde forsvundne slægtninge.

- De, der vender tilbage, gør det, fordi de vil hjem og vil være tæt på de familiemedlemmer, der er blevet begravet.

- Men nogle håber også, at de familiemedlemmer, der er blevet bortført af Islamisk Stat, vil slippe fri og komme hjem, siger Kim Hartzner.

3100 yazidier blev dræbt af Islamisk Stat på få dage i august 2014.

Siden august 2014 er omkring 6800 yazidier blevet taget til fange af Islamisk Stat. Men kun halvdelen af de bortførte yazidier er fundet.

