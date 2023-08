FSB-folk rammes af sanktioner fra USA: Forgiftede Navalnyj

USA pålægger sanktioner mod fire russere, som det beskylder for at have forgiftet oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj i 2020.

De fire er tilknyttet den russiske sikkerhedstjeneste FSB.

Navalnyj afsoner en langvarig fængselsstraf i Rusland, som ifølge kritikere er politisk motiveret.

- I dag minder vi Vladimir Putin og hans regime om, at der er konsekvenser ikke bare for at føre en brutal og uprovokeret krig i Ukraine, men også for at forbryde sig mod det russiske folks menneskerettighed.

Det siger viceminister i det amerikanske finansministerium Brian Nelson.

- Forsøget på at myrde Aleksej Navalnyj i 2020 repræsenterer Kremls foragt for menneskerettigheder. Og vil fortsætte med at bruge de bemyndigelser, vi råder over, til at stille Kremls villige og mulige bødler til ansvar, siger han.

Navalnyj fik i sidste årti titusinder af russere på gaden for at protestere mod styret.

Han blev i 2020, efter at være forgiftet i Sibirien, overført til et hospital i Berlin. Her konstaterede man, at forgiftningen var et forsøg på at myrde ham.

/ritzau/Reuters