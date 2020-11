Fugleinfluenza fundet på kyllingefarm i Slesvig-Holsten

Efter fund af fugleinfluenza i vilde fugle i det nordlige Tyskland, har smitten nu spredt sig på kyllingefarm.

Der er fundet et tilfælde af fugleinfluenza på en kyllingefarm i Slesvig-Holsten i det nordlige Tyskland.

Det oplyser delstatens landbrugsministerium, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at der i sidste uge blev fundet tilfælde af fugleinfluenza i vilde fugle i det nordlige Tyskland.

I Holland, som er Europas største eksportør af kyllinger, har man de seneste uger fundet flere tilfælde af fugleinfluenza siden slutningen af oktober.

Torsdag har de hollandske myndigheder besluttet, at 200.000 kyllinger skal aflives, efter at der er fundet et nyt tilfælde af fugleinfluenza på en farm i den østlige del af landet.

I Frankrig er det torsdag blevet meldt ud, at trusselsvurderingen for fugleinfluenza i landet øges til "høj".

