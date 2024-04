Fuldtalligt nævningeting taget i ed i Trumps retssag om tys-tys-penge

Det nævningeting, der skal være med til at tage stilling til, om ekspræsident Donald Trump er skyldig i regnskabsfusk i forbindelse med udbetalingen af penge til pornoskuespilleren Stormy Daniels, er nu fuldtalligt.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi har vores nævningeting, sagde dommer Juan Merchan kort før de i alt 12 nævninger blev taget i ed under overværelse af den tidligere præsident.

Der mangler fortsat at blive udvalgt seks suppleanter til retssagen, der finder sted i New York City, skriver Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere torsdag gik antallet af nævninger fra syv til fem, efter at to forlod nævningetinget.

Den første nævning blev fritaget, fordi hun følte sig intimideret, efter at nogle af hendes personlige oplysninger var blevet offentliggjort.

Hun sagde, at hendes familie, venner og kolleger havde kontaktet hende efter at have udledt, at hun var en af de udvalgte nævninger.

- Jeg tror ikke, at jeg på nuværende tidspunkt kan være retfærdig og upartisk og ikke lade de udefrakommende indvirkninger påvirke min beslutningstagning i retssalen, lød det.

Efterfølgende sagde retten farvel til endnu en nævning.

Det skete, da anklageren mente, at nævningen muligvis ikke havde oplyst retten om tidligere lovovertrædelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Retssagen blev indledt mandag og handler om, at pornoskuespillerinden Stormy Daniels angiveligt fik udbetalt et beløb på 130.000 dollar - over 911.000 kroner - af Trumps daværende advokat Michael Cohen.

Daniels fik ifølge anklagerne pengene for at holde tæt om en seksuel relation til Trump inden præsidentvalget i 2016. De to havde angiveligt haft sex på et hotel ti år tidligere.

Selve betalingen er lovlig, men den er angivelig blevet bogført som advokatudgifter. Anklagerne mener, at det svarer til forfalskning af forretningsdokumenter.

Retssagen er en af fire straffesager, som Trump står over for. Han nægter sig skyldig.

Valget bliver muligvis en gentagelse fra 2020, hvor republikaneren og demokraten Joe Biden, der vandt valget, igen skal stå over for hinanden.

/ritzau/AFP/Reuters