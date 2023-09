Fyldt reservoir ved kæmpedæmning puster til splid om Nilens vand

Vandet i Nilen er en eftertragtet og omstridt ressource.

Kort efter at forhandlinger om en kæmpe, kontroversiel dæmning i Etiopien blev genoptaget, skaber en ny udmelding udfordringer i forholdet til Egypten.

Etiopien oplyste søndag aften, at reservoiret ved dæmningen nu er helt fyldt med vand. Straks er udmeldingen blevet mødt med hård kritik fra Egypten, der gentagne gange har kaldt dæmningen ulovlig.

Projektet til knap 30 milliarder kroner har i årevis skabt problemer i forholdet mellem de to lande.

Dæmningen er central for de udviklingsplaner, som Etiopien har lagt, men i Egypten frygter myndighederne, at det vil betyde, at der flyder mindre vand i Nilen nordpå og ud i Middelhavet.

Over 90 procent af Egyptens vandforbrug kommer fra Nilen.

- Det er med stor glæde, at jeg kan meddele, at den fjerde og sidste fyldning af dæmningen er færdiggjort, siger den etiopiske premierminister, Abiy Ahmed, på det sociale medie X, der før var kendt som Twitter.

- Der var mange udfordringer. Flere gange blev vi sat tilbage. Der var både interne udfordringer og eksternt pres. Vi har klaret det og er nået hertil sammen med Gud.

Egyptens udenrigsministerium kalder fyldningen af reservoiret "ulovlig".

Den "ensidige" beslutning fra den etiopiske regering kommer til at "tynge" forhandlinger mellem Etiopien, Egypten og Sudan, melder det egyptiske udenrigsministerium.

Forhandlingerne, som der blev sat en stopper for i 2021, blev genoptaget 27. august. Målet med dem er at nå frem til en aftale, der "tager hensyn til de tre landes interesser og bekymringer". Det sagde den egyptiske minister for vandressourcer, Hani Sewilam, på det tidspunkt.

Når projektet er helt oppe i omdrejninger, er planen, at vandkraftværket ved dæmningen skal generere mere end 5000 megawatt. Det vil fordoble Etiopiens elproduktion.

Kun cirka halvdelen af landets befolkning har adgang til el. Etiopien siger, at dæmningen - som har fået navnet Den Store Etiopiske Renæssancedæmning - ikke vil påvirke mængden af vand til landene længere nede ad Nilen.

