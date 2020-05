Fyret russisk guvernør har anlagt sag mod Putin

En omstridt 58-årig eksguvernør er gået til højesteret, fordi han finder sin fyring lovstridig.

En tidligere guvernør i en russisk region har udfordret præsident Vladimir Putin med et sagsanlæg.

Han er gået til landets højesteret med et sagsanlæg mod præsidenten selv. Sagen er den første af sin art i Rusland i årtier.

Domstolen sendte onsdag en kopi af sagsanlægget til Putin, skriver nyhedsbureauet Interfax.

Mikhail Ignatjev var guvernør i Tjuvasjia-regionen omkring 700 kilometer øst for Moskva fra 2010.

Putin afskedigede Ignatjev den 29. januar med et dekret, hvori det hed, at præsidenten havde mistet tilliden til ham.

Den 58-årige eksguvernør har nu sagsøgt Putin personligt, fordi han mener, afskedigelsen er ulovlig.

Højesteret har fastsat en høring om sagen til den 30. juni.

Ignatjev blev afskediget, kort efter at han var blevet filmet ved en officiel ceremoni, hvor han foretog et brandmandsspring op i luften for at tage imod nøgler til en ny brandslukningsmaskine.

Optagelsen er blevet kritiseret mange steder. Eksguvernøren hævder, at han ville lave sjov med en gammel bekendt.

I en anden episode har Ignatjev øjensynligt opfordret til drab på journalister, som har rost livet i Vesteuropa.

Ignatjev er for øjeblikket indlagt med dobbeltsidet lungebetændelse i Sankt Petersborg.

Russiske medier rapporterer, at det er det første søgsmål af denne art, mens Putin har været præsident. Der var to lignende sager under Putins forgænger, Boris Jeltsin.

/ritzau/AFP