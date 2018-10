Fyring af regeringschef udløser alvorlig krise i Sri Lanka

Præsident udpeger gammel kending, der beskyldes for krigsforbrydelser. Tre personer meldes såret under uro.

En alvorlig politisk krise er under opsejling i Sri Lanka, efter landets præsident har fyret premierminister Rani Wickremesinghe og hans regering.

Den afsatte premierminister siger, at han stadig har et flertal bag sin regering i parlamentet.

Efter hans fyring fredag udpegede præsident Maithripala Sirisene i stedet Mahinda Rajapaksa til ny premierminister.

Rajapaksa er en stærkt kontroversiel politiker. Han er landets tidligere præsident og førte i sin regeringsperiode fra 2005 til 2015 an i den blodige nedkæmpelse af et tamilsk oprør.

Offensiven kostede titusinder af civile livet. Rajapaksa er i flere internationale sammenhænge blevet beskyldt for krigsforbrydelser.

Præsident Sirisene valgte lørdag at suspendere parlamentet. Det var tilsyneladende for at få tid til at samle et flertal bag den nye premierminister.

Men den afsatte regerings støtter anerkender ikke præsidentens beslutninger.

Rajapaksas tilhængere kræver, at den afsatte premierminister rømmer sin embedsbolig.

Men hundredvis af den afsatte premierministers tilhængere har søndag taget opstilling foran boligen. De har medbragt partiflag og råber slagord mod præsidenten og Rajapaksa.

Flere medier oplyser, at en sikkerhedsvagt har åbnet ild mod Rajapaksas tilhængere. Det skete, da en afsat olieminister forsøgte at komme ind på sit kontor. Op mod tre personer skal være såret.

Forholdet mellem præsidenten og den afsatte premierminister har gennem længere tid været anstrengt.

Præsidenten har ikke villet godkende nogle af de økonomiske reformer, som Wickremesinghe har fremlagt. Præsidenten har også været vred over de undersøgelser, der er sat i gang mod militærfolk.

De beskyldes for at have begået forbrydelser under borgerkrigen, der blev afsluttet i 2009.

/ritzau/AP