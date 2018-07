G20 er verdens førende industrilande og vækstøkonomier

19 lande og EU mødes en gang om året for at diskutere emner af relevans for verdensøkonomien.

Finansministre fra verdens 20 førende økonomier er i weekenden samlet til møde i Buenos Aires i Argentina.

Mødets førstedag, lørdag, var domineret af debat om USA's hævede toldsatser.

Her kan du læse mere om, hvad G20 er:

* G20 er en sammenslutning af verdens 19 vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU. G'et står for "gruppe".

* Såvel finansministre som stats- og regeringsledere mødes en gang om året i det land, der har det roterende formandskab. I år er det Argentina.

* Også Verdensbanken, Den Internationale Valutafond (IMF) og et par andre organisationer er med. Alt efter mødets dagsorden kan der også være inviteret andre lande med.

* De faste medlemmer er: Sydafrika, Canada, Mexico, USA, Argentina, Brasilien, Kina, Japan, Sydkorea, Indien, Indonesien, Saudi-Arabien, Rusland, Tyrkiet, Frankrig, Tyskland, Italien, Storbritannien, Australien og EU.

* G20 er stiftet i 1999. Formålet med forsamlingen er at diskutere emner, der sigter mod at sikre den finansielle stabilitet i verden.

* Forsamlingens medlemmer repræsenterer to tredjedele af verdens befolkning og står for 85 procent af verdens samlede bruttonationalprodukt.

* G20 har ingen formel forbindelse til forsamlingen, der er kendt som G7, og som er en forsamling for verdens syv førende industrilande.

/ritzau/