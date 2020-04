G20: Gældsbetaling fra de fattigste lande er sat på pause

For at de fattigste lande har flere midler til at bekæmpe coronavirus, er deres gældsbetaling sat på pause.

Gældsbetalinger fra verdens fattigste lande er sat på pause.

Det er så landende bedre kan bekæmpe spredningen af coronavirusset, og så dehar flere midler til at komme gennem pandemien.

Det skriver flere udenlandske nyhedsbureauer herunder Reuters.

Finansministrene fra verdens tyve største økonomier, kaldet G20, er på et videomøde onsdag blevet enige om beslutningen.

Det er Saudi-Arabien, der i år er vært for mødet.

Mødet fandt sted, dagen efter at G7 landene erklærede sin støtte til, at gældsbetalingen fra verdens fattigste lande skulle sættes på pause.

Det midlertidige tilbagebetalingsstop betyder, at landende nu kan fokusere midlerne på at komme så godt igennem pandemien som muligt. Dermed skal landende ikke betale tilbage på den gæld, som de har til Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken.

Ifølge Reuters vil det gælde fra 1. maj til årets udgang.

/ritzau/