G7-lande lover fælles indsats for at sikre økonomi og job

G7-landenes finansministre siger i fælles erklæring, de vil genskabe økonomisk vækst og job trods coronavirus.

Finansministrene fra G7-landene og ledere for centralbanker lover i en fælles erklæring at "gøre hvad der måtte være nødvendigt" for at afværge et stort økonomisk tilbageslag som følge af coronavirus.

- Vi vil gøre alt, hvad der måtte være nødvendigt for at genoprette tilliden og den økonomiske vækst for at beskytte arbejdspladser, virksomheder og det finansielle systems modstandsdygtighed, skriver de.

Erklæringen er udsendt fra Washington efter et telefonmøde torsdag morgen amerikansk tid mellem G7-landene og cheferne for centralbankerne.

Erklæringen er udsendt samtidig med, at børsen i New York åbner med en stigning på 6,9 procent på Dow Jones-indekset.

En stigning der nok så meget skyldes, at Kongressen i USA er tæt på en økonomisk hjælpepakke til 2000 milliarder dollar for at rette op på de økonomiske skader, som coronavirus er skyld i.

/ritzau/AFP