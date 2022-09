G7-lande vil indføre prisloft på russisk olie

G7-landenes finansministre vil sætte et prisloft på råolie og olieprodukter fra Rusland. Det fremgår af en fælles udtalelse fredag, skriver Reuters.

- Vi har som mål at tilpasse implementeringen med tidsplanen for relaterede tiltag i EU's sjette sanktionspakke, lyder det fra G7-finansministrene.

I udtalelsen står, at de vil "arbejde hurtigt på at fuldføre og implementere dette tiltag".

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvilket niveau prisloftet vil komme til at ligge på.

G7-landene er syv af verdens førende industrilande. Gruppen omfatter Tyskland, Frankrig, Italien, Storbritannien, USA, Canada og Japan.

USA's finansminister, Janet Yellen, siger, at et prisloft dels vil være med til at bekæmpe inflation og dels vil gøre det vanskeligere for Ruslands præsident, Vladimir Putin, at finansiere krigen i Ukraine.

Prisloftet skal hjælpe med at "nå vores dobbelte mål om at presse de globale energipriser nedad og samtidig nægte Putin indtægter til at betale for hans blodige krig i Ukraine", udtaler Yellen.

De syv finansministre opfordrer i deres fælles udtalelse også andre lande til at sætte et loft på prisen på russisk olie.

- Vi søger at etablere en bred koalition for at maksimere effektiviteten og opfordrer alle lande, der stadig ønsker at importere russisk olie og olieprodukter, til at forpligte sig til kun at gøre det til priser på linje med eller under prisloftet.

Tidligere fredag skrev avisen Financial Times, at det er G7-landenes plan at indføre et prisloft for råolie fra 5. december og et loft på raffinerede produkter 5. februar.

Det er endnu uklart, hvordan det skal ske i praksis.

G7 blev udvidet til G8 i 1997, da Rusland blev optaget. Men landet røg ud i kulden igen i 2014 efter annekteringen af Krim-halvøen.

/ritzau/Reuters