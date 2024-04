G7-lande vil udfase kul inden 2035 - men lande får manøvrerum

G7-landenes klima- og energiministre er blevet enige om at udfase kul til elproduktion inden midten af 2030'erne.

Det fremgår en meddelelse fra landene offentliggjort tirsdag efter et todages møde i Torino.

Erklæringen indeholder dog også et alternativt mål, som er medtaget for at give lande som Japan og Tyskland med stor energiproduktion fra kul manøvrerum. Det siger diplomatiske kilder til Reuters.

Det alternative mål lyder, at kulkraftværker skal "udfases inden for en tidsplan, der stemmer overens med at holde en temperaturstigning på 1,5 grader celsius inden for rækkevidde".

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skal ske "i overensstemmelse med landenes veje mod nettonul". Nettonul betyder, at mængden af drivhusgasser, der udledes, ikke fører til en stigning af koncentrationen af gasser i atmosfæren. Altså udledes der ikke mere, end der fjernes naturligt.

G7-gruppen består af USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Canada.

I Tyskland og Japan står kulkraftværker for mere end en fjerdedel af landets elproduktion.

Tyskland har i sin lovgivning indskrevet et mål om at lukke kulkraftværker inden 2038. Japan har ikke sat en dato.

Aftalen anses for at være et vigtigt skridt efter COP28 sidste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

På FN's klimatopmøde blev det vedtaget, at der skal ske en "omstilling væk fra fossile brændsler i energisystemerne" for at sikre en nettonul-udledning i 2050.

Kul er det mest forurenende af de fossile brændsler.

G7-landene meddeler tirsdag også, at det er afgørende at arbejde på at mindske russisk gasimport for at støtte Ukraine. Det skal være med til at skære i Ruslands indtægter på energiområdet.

De kunne dog ikke blive enige om en fælles holdning til potentielle sanktioner mod LNG - flydende naturgas - fra Rusland.

/ritzau/Reuters