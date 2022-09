G7-landene: Afstemninger i Ukraine krænker FN's charter

I en fælles erklæring siger de store industrilande i G7-gruppen fredag, at folkeafstemninger i regionerne i Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja i Ukraine er i strid med FN's charter og folkeretten.

Erklæringen er offentliggjort af Det Hvide Hus.

– Vi vil aldrig anerkende disse folkeafstemninger, som ser ud til at være et skridt mod en russisk annektering, hedder det i udtalelsen fra G7-landene.

- Folkeafstemningerne er illegitime og har ingen juridisk effekt, hedder det.

G7 er et internationalt forum bestående af Frankrig, Japan, Tyskland, Storbritannien, USA, Italien og Canada.

Fredag begyndte en fem dage lang folkeafstemning i de fire områder. Indbyggerne skal stemme om, hvorvidt de fire ukrainske regioner skal indlemmes i nabolandet Rusland.

Donetsk og Luhansk er formelt en del af Ukraine. Men de har siden 2014 været delvist ledet af prorussiske separatister og er såkaldte udbryderrepublikker.

Begge regioner har en stor andel af russisktalende indbyggere.

Umiddelbart inden invasionen af Ukraine anerkendte Rusland de to udbryderrepublikker. De er dog ikke anerkendt internationalt.

Det er på forhånd ventet, at Rusland efter afstemningen vil proklamere, at et flertal af vælgerne i de fire regioner støtter en tilslutning til Rusland.

/ritzau/Reuters