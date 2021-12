G7 til Rusland: Angreb på Ukraine får omfattende konsekvenser

Udenrigsministrene fra G7-landene advarer søndag den russiske regering om "omfattende konsekvenser", hvis Rusland indleder militære angreb mod Ukraine.

Det fremgår af et udkast til en erklæring, som nyhedsbureauet Reuters har læst.

Udenrigsministrene har holdt møde i den engelske by Liverpool. G7 består af USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien, Japan og Canada.

- Rusland skal ikke være i tvivl om, at yderligere militær aggression mod Ukraine vil få omfattende konsekvenser med svære omkostninger, hedder det i den erklæring, som G7-kilder bekræfter ordlyden af.

Artiklen fortsætter under annoncen

Præsident Joe Bidens regering i USA har tidligere ladet forstå, at det kan føre til, at russiske banker afskæres fra det internationale bankmarked. Desuden kan Rusland blive udelukket fra et internationalt betalingssystem, der er vital også for den russiske økonomi.

Det er tilsyneladende nogle af de trusler, som de europæiske stormagter samt Japan og Canada nu støtter.

I flere uger er der blevet rapporteret om udstationering af op mod 100.000 russiske soldater ved Ukraines østgrænse. Frygten er, at det er optakten til en egentlig russisk invasion af den tidligere sovjetrepublik.

/ritzau/