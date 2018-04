G7 vil sætte et panel til at undersøge Ruslands adfærd

Britisk udenrigsminister siger, at ny arbejdsgruppe skal undersøge Ruslands "ondsindede adfærd".

Udenrigsministrene fra de store industrilande i G7-gruppen vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge Ruslands "ondsindede adfærd".

Arbejdsgruppen bliver ifølge den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, nedsat på grund af udbredt bekymring over Kremls handlinger.

Spændingerne mellem Rusland og Vesten er taget stadigt mere til i de seneste år. Det er sket i en periode, hvor Rusland har blevet involveret i konflikterne i Syrien og i Ukraine.

Ved et G7-møde i Toronto i Canada blev der ifølge Johnson opnået enighed om, at der er behov for en særlig årvågenhed omkring Rusland.

Rusland afviser beskyldninger om, at det skulle stå bag et nervegiftangreb på en tidligere russisk dobbeltspion i den lille engelske by Salisbury.

- Vi har besluttet, at en G7-gruppe skal undersøge Ruslands ondsindede adfærd - hvad enten det gælder cyberkrig, misinformation, likvideringsforsøg eller noget andet. Vi vil i fællesskab forholde os til det, siger han.

Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, har tidligere sagt til journalister, at G7 formelt ville anmode Moskva om at bidrage til en løsning af krisen i Syrien. Der støtter Rusland og Iran Syriens præsident, Bashar al-Assad.

/ritzau/Reuters