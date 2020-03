Gabbard stopper sin valgkamp og støtter op om Biden

Demokratisk præsidentkandidat kaster håndklædet i ringen og giver i stedet sin støtte til Joe Biden

Kongresmedlem Tulsi Gabbard indstiller sin valgkamp og dropper dermed håbet om at blive Det Demokratiske Partis kandidat ved præsidentvalget i USA i november. Det meddeler hun i en video, som hun har lagt på Twitter.

I videoen giver hun sin opbakning til tidligere vicepræsident Joe Biden. Han sejrede i de tre delstater, der tirsdag holdt primærvalg.

- Efter tirsdagens valg står det klart, at de demokratiske primærvælgere har valgt vicepræsident Joe Biden som den person, der skal udfordre præsident Trump ved valget, siger hun i videoen.

Gabbard bakker op om Biden og hans "opgave med at samle landet".

- Selv om jeg måske ikke er enig med vicepræsidenten i alle sager, ved jeg, at han har et godt hjerte, og han er motiveret af sin kærlighed til landet og det amerikanske folk, siger hun.

Kun 0,5 procent af vælgerne i Florida, som var en af de delstater, der tirsdag holdt valg, stemte på Tulsi Gabbard. Opbakningen har generelt også været lav i de øvrige delstater.

Det 38-årige kongresmedlem fra Hawaii er det første hinduistiske medlem af Kongressen. Hun har også været udstationeret i Irak og Kuwait for det amerikanske militær.

Tilbage er der nu kun to kandidater, Joe Biden og senator Bernie Sanders, der kæmper om at blive partiets præsidentkandidat.

De fleste af de frafaldne kandidater har peget på Biden. Den tidligere vicepræsident har også et stort forspring foran Sanders, når man ser på antallet af stemmer og delegerede.

Det har sat Sanders under stigende pres for at trække sig og overlade nomineringen til Biden.

Det Demokratiske Parti udpeger formelt partiets præsidentkandidat ved det partikonvent, der efter planen skal finde sted i Wisconsin i juli.

/ritzau/