Gabon genåbner grænserne tre dage efter kup

Gabon har lørdag genåbnet sine grænser, meddeler en talsmand for landets hær. Det sker, tre dage efter at præsident Ali Bongo blev afsat ved et militærkup.

Samtidig lover general Brice Oligui Nguema, der er udpeget som det vestafrikanske lands nye leder, at han vil gøre de statslige institutioner mere demokratiske.

Lige nu er store dele af statsapparatet lukket ned. Men det er midlertidigt, siger generalen på statsligt tv.

- Idéen er at reorganisere dem for at gøre dem mere demokratiske, lyder det fra Nguema.

Han nævner dog ikke specifikt, hvad han vil gøre, ligesom han heller ikke kommer ind på, hvornår der igen vil blive afholdt valg.

Fredag meddelte kupmagerne, at de ikke vil haste et nyt valg igennem.

De nye magthavere er under internationalt pres for at genetablere det civile styre.

Den Afrikanske Union (AU) har suspenderet Gabons medlemskab og fordømt kuppet.

Lørdag blev Gabons grænser til lands, til vands og i luften genåbnet efter at have været lukket siden militærets magtovertagelse.

Det sker ifølge hærens talsmand for at "bevare respekten for retssystemet, gode relationer til vores naboer og alle verdens stater".

Han tilføjer ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det nye styre vil overholde sine "internationale forpligtelser".

Kuppet fandt sted onsdag, da en gruppe officerer - med general Nguema i spidsen - meddelte på statsligt tv, at de havde afsat præsident Ali Bongo og sat ham i husarrest.

Fire dage forinden var Bongo blevet genvalgt til en tredje embedsperiode. Men ifølge kupmagerne var det på baggrund af forfalskede valgresultater.

General Nguema er udpeget som nyt statsoverhoved. Han ventes officielt at blive taget i ed som præsident ved en ceremoni mandag.

Det er det ottende militærkup, Vest- og Centralafrika har oplevet på blot tre år.

Især i Vesten vækker det bekymring for, at militæret i flere afrikanske lande vil lade sig inspirere til at tage magten, og at det vil udradere de demokratiske fremskridt, der har fundet sted i de seneste par årtier.

