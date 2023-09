Gabons afsatte præsident får lov til at forlade landet

Den afsatte præsident i Gabon, Ali Bongo, har tilladelse til at forlade landet, når han ønsker.

Det siger general Brice Oligui Nguema, der er blevet taget i ed som landets fungerende præsident, onsdag i en udtalelse på fjernsynet.

Bongo har været under husarrest siden 30. august, hvor han blev afsat i et militærkup.

Hans familie har siddet på magten i det olierige, men fattige land de seneste 56 år.

Bongo, der selv har været præsident de seneste 14 år, fik klart flest stemmer ved det netop overståede præsidentvalg.

- Som følge af hans helbredssituation har den tidligere præsident for republikken Ali Bongo Ondimba bevægelsesfrihed. Han kan rejse til udlandet, hvis han ønsker at blive tilset af en læge, siger oberst Ulrich Manfoumbi Manfoumbi.

Bongo fik et alvorligt slagtilfælde i oktober 2018. Siden har han været påvirket af fysiske skavanker og særligt døjet med at bevæge højre arm og knæ.

Mangel på internationale observatører, suspenderingen af en række udenlandske fjernsynsudsendelser og myndighedernes beslutning om at begrænse adgangen til internettet har vakt bekymringer om valgets integritet.

Oppositionen havde forinden fordømt valget som værende "bedragerisk".

Militærkuppet i Gabon er det ottende, som Vest- og Centralafrika har oplevet på blot tre år.

Brice Oligui Nguema har siden 2020 været chef for den republikanske garde, en elitehær, som har været ansvarlig for at beskytte landets statsoverhoved.

Især i Vesten vækker det bekymring for, at militæret i flere afrikanske lande vil lade sig inspirere til at tage magten, og at det vil udradere de demokratiske fremskridt, der har fundet sted i de seneste par årtier.

/ritzau/AFP