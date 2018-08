Gaddafi-tro militsfolk dødsdømt for drab på demonstranter

En retssag mod over 100 anklagede ender med 45 dødsdomme og 54 fængselsdomme for drab under oprøret i Libyen.

En domstol i Libyen har dømt 45 militsmedlemmer til døden for at have dræbt demonstranter i hovedstaden Tripoli under oprøret mod landets daværende leder, Muammar Gaddafi, i 2011.

Det oplyser det libyske justitsministerium.

Militsmedlemmerne, som støttede Gaddafi, er dømt for at have åbnet ild mod demonstranter i Abu Salim-distriktet i Tripoli i august 2011.

54 andre, som var sigtet i samme sag, er idømt hver fem års fængsel, mens 22 andre er blevet frifundet, lyder det i en meddelelse fra ministeriet. De tre sidste sigtede i sagen døde, inden sagen kom for retten.

De 45, der er fundet skyldige, vil blive henrettet ved skydning, tilføjer justitsministeriet.

Endnu har Libyen ikke eksekveret nogen af de dødsdomme, der er blevet afsagt i kølvandet på oprøret mod Gaddafis styre i 2011.

Protesterne i Libyen begyndte i februar 2011, hvor lignende demonstrationer havde afsat præsidenterne i først Tunesien og siden Egypten.

Først gjorde store menneskemængder i den østlige by Benghazi oprør, og siden udviklede det sig til en væbnet konflikt, der bredte sig til det meste af landet og endte med, at Gaddafi blev væltet.

Han blev dræbt i oktober i sin hjemby, Sirte, efter at have været ved magten i Libyen i 42 år.

Siden da er Libyen sunket ned i et politisk og sikkerhedsmæssigt kaos.

Det nordafrikanske land er nu opdelt mellem to rivaliserende regeringer - en i Tripoli og en anden i byen Tobruk i det østlige Libyen.

Begge regeringer bakkes op af militser, der bekriger hinanden.

/ritzau/dpa