Gadekampe fortsætter i Hviderusland efter omstridt valg

- Vælgerne traf i går et valg, men myndighederne hørte os ikke, siger præsident Lukasjenkos udfordrer.

Politistyrker i Hviderusland udkæmpede mandag aften igen gadekampe mod demonstranter, som mener, at der er svindlet med resultatet af søndagens valg.

Over 30 personer er anholdt under urolighederne, som var en fortsættelse af protester på valgaftenen.

Ifølge de officielle resultater skulle præsident Alexander Lukasjenko være blevet genvalgt med omkring 80 procent af stemmerne. Hans hovedudfordrer, Svetlana Tikhanouskaya, skal kun have fået 9,9 procent, rapporterer tv-stationen ONT.

- Vælgerne traf i går et valg, men myndighederne hørte os ikke. De har brudt med folket, sagde hun på en pressekonference mandag.

Oppositionen mener, at der er sket omfattende valgfusk. Tikhanovskaja hævder, at hun er valgets retmæssige vinder.

Hun siger, at hun har fået tilsendt de reelle resultater fra en række valgsteder. De viser ifølge hende, at hun vandt klart.

Valgobservatører fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) fik ikke mulighed for at være til stede ved valget.

Flere af Lukasjenkos politiske modstandere blev anholdt før valget. Blandt dem var Tikhanovskajas mand, som er en populær blogger. Hun valgte at stille op ved valget, da hendes mand blev anholdt.

Demonstrationer fandt sted natten igennem efter valgdagen. Både i hovedstaden Minsk og i andre byer var der sammenstød mellem politi og demonstranter.

Mandag oplyste indenrigsministeriet, at 3000 er pågrebet, og at over hundrede civile og politifolk er såret. Myndighederne har afvist rapporter om, at politiet har dræbt en demonstrant ved at køre ind i ham.

– Vi vil ikke tillade, at dette land bliver revet i stykker, siger præsidenten mandag til det statslige nyhedsbureau Belta.

Lukasjenko siger, at der ikke bliver noget nyt Maidan – en henvisning til pladsen i Ukraines hovedstad Kijev, hvor store protester i 2014 fremtvang et ukrainsk regimeskifte.

