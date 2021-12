Gældsplaget kinesisk ejendomsgigant misser betaling

Ekspert mener, at det er usandsynligt, at kinesisk ejendomssituation udvikler sig til ny finanskrise.

Det kinesiske ejendomsselskab Evergrande har denne uge ikke formået at betale afdrag på sin enorme gæld.

Fitch Ratings har derfor torsdag sænket Evergrandes vurdering til en såkaldt "restricted default".

Det svarer ifølge erhvervsmediet finans.dk i danske termer til skridtet før betalingsstandsning.

Over ti kinesiske ejendomsselskaber har nu alene i andet halvår af 2021 misligholdt deres økonomiske forpligtelser.

Med den seneste nyhed om Evergrande står det fortsat klart, at problemerne på Kinas ejendomsmarked er store.

Men de er næppe på niveau med kollapset i den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers, der i slutningen af 00'erne sendte verdensmarkederne i frit fald.

Det mener Ashley Alders fra Hongkongs uafhængige myndighed for aktie- og futureshandel.

- Det her er en betydningsfuld begivenhed. Man må ikke undervurdere den. Men det er i bund og grund ikke en begivenhed med samme betydning for det finansielle system, siger Alders til finansmediet Bloomberg Television.

Igennem et stykke tid har situationen på Kinas ejendomsmarked påkaldt sig international opmærksomhed netop på grund af frygten for følgevirkningerne.

Problemerne hos selskaberne er blandt andet opstået, efter at Kinas regering sidste år satte ind for at få dem til at gøre noget ved den store gæld i sektoren samt mindske spekulation.

Selskaber med stor gæld på grund af heftig ekspansion begyndte pludselig at kæmpe med at færdiggøre projekter og betale entreprenører samt kreditorer.

Giganten Evergrande er med en gæld på 300 milliarder dollar svarende til knap 2000 milliarder danske kroner blevet det mest profilerede eksempel.

Over en række måneder har selskabet kæmpet med at skaffe kapital til betalingerne.

Evergrande har ikke officielt meldt ud, hvad der nu skal ske.

- Jeg regner med, at det næste skridt bliver, at alle kreditorer vil sagsøge Evergrande, siger Chen Long, som er partner i analyseselskabet Plenum.

Han mener, at Evergrande vil blive nødt til at påbegynde "en periode med omstrukturering".

/ritzau/AFP