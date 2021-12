Gambias præsident, Adama Barrow, står til klar valgsejr

Gambias præsident, Adama Barrow, er på kurs til en klar valgsejr, viser delvise resultater, som valgkommissionen har offentliggjort søndag.

Barrow har vundet 36 af de 41 valgkredse, hvor stemmerne er optalt efter lørdagens præsidentvalg. Der mangler resultater fra 12 valgkredse.

Lørdagens præsidentvalg var det første i det lille vestafrikanske land med 1,7 millioner indbyggere i årtier uden landets stærke mand Yahya Jammeh som kandidat.

Jammeh styrede Gambia med hård hånd i 22 år og anklages blandt andet for at have sendt dødspatruljer ud efter politiske modstandere. Han tabte præsidentvalget i 2016 til Barrow og lever i dag i eksil i Ækvatorialguinea.

Barrow og hans to koner stemte i et valglokale i hovedstaden Banjul. Præsidenten erklærede sig sikker på at blive genvalgt.

Præsidentvalget opfattes som en test af Gambias unge demokrati. Fem partier deltaget i valget. Dertil kommer en uafhængig kandidat.

Blandt Barrows udfordrere regnes veteranen Ousainou Darboe som favorit.

Den 73-årige veteranpolitiker har været vicepræsident og udenrigsminister under Barrow, som han anklager for at være mere optaget af sin egen magt end af befolkningens ve og vel.

– Vi kommer alle til at være vindere, hvis valget forløber fredeligt, sagde Darboe efter at have stemt i Bakau.

Darboe siger, at Barrow også har svigtet et løfte om at gå af efter tre år.

Jammeh forsøgte at blive ved magten efter sit valgnederlag i 2016, men omfattende pres fra lande i regionen tvang ham 2017 til at overlade magten til Barrow.

Æraen med Jammeh ved magten kaster stadig lange skygger over den vestafrikanske stat. Barrows parti NPP meddelte i september, at det havde indgået en aftale med Jammehs parti APRC, hvilket førte til voldsomme protester fra oppositionen og menneskerettighedsaktivister.

Jammeh har siden startet et rivaliserende parti, og den 56-årige politiker siger, at han ønsker at vende tilbage til Gambia, hvormed Barrow til være under pres for at stille ham til ansvar for tidligere overgreb.

EN særlig kommission har i en rapport i sidste måned dokumenteret vilkårlige henrettelser, tortur og voldtægter begået af Jammehs dødspatruljer.

Gambia er et af de fattigste lande i Afrika, og halvdelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.

/ritzau/Reuters