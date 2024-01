Gambisk eksminister risikerer livstid for forbrydelser mod menneskeheden

En retssag mod Gambias tidligere indenrigsminister Ousman Sonko er mandag begyndt i Schweiz.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Sonko er anklaget for forbrydelser mod menneskeheden under den tidligere præsident Yahya Jammeh.

Jammeh kom til magten i Gambia ved et kup i 1994. Hans 22 år ved magten i landet med 2,5 millioner indbyggere var præget af tortur og drab på politiske modstandere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sonko selv afviser anklagerne, siger hans advokat i retten.

Sagen varer formentlig omkring en måned, og dommen ventes ikke før marts, skriver AFP.

Bliver Ousman Sonko kendt skyldig, risikerer han livstid.

Han har siddet varetægtsfængslet siden sin anholdelse i Schweiz i januar 2017.

Han blev tilbageholdt efter anklage fra organisationen Trial International, som har base i den schweiziske by Genève.

Med egne ord kæmper organisationen mod straffrihed for internationale forbrydelser.

Retssagen mod Ousman Sonko finder sted under såkaldt universel jurisdiktion. Det betyder, at stater kan efterforske og retsforfølge internationale forbrydelser, uanset hvor og af hvem forbrydelserne er begået.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er ti sagsøgere, hvoraf otte er "direkte ofre", skriver AFP.

Efter over seks års efterforskning rejste den schweiziske statsadvokat tiltale i foråret 2023.

Sonko er tiltalt for at have "støttet, deltaget i og forsømt at forhindret systematisk og generaliserede angreb som led i den undertrykkelse, som de gambiske sikkerhedsstyrker udførte mod alle modstandere af regimet", lyder det ifølge AFP.

Anklagerne dækker en periode på 16 år og ni tilfælde af forbrydelser mod menneskeheden.

Sonko anklages for at have "forsætligt dræbt, tortureret, voldtaget og ulovligt frataget enkeltpersoner deres frihed på en alvorlig måde".

Ifølge nyhedsbureauet Reuters var han kendt som Yahya Jammehs "torturkommandør".

/ritzau/