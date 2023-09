Game of Thrones-forfatter og andre sagsøger ChatGPT

Fagforeningen Authors Guild, der repræsenterer en række prominente amerikanske forfattere som John Grisham, Jonathan Franzen og George R.R. Martin, sagsøger selskabet OpenAI, der står bag chatbotten ChatGPT.

De anklager virksomheden for uretmæssigt at have brugt forfatternes værker til at træne dens populære kunstige intelligens.

Desuden repræsenterer fagforeningen forfattere som George Saunders, Jodi Picoult, Michael Connelly, David Baldacci og Scott Turow.

Virksomheder med lignende kunstig intelligens som Meta, der står bag Facebook, og Stability AI er blevet ramt af lignende søgsmål.

Artiklen fortsætter under annoncen

De mener dog ligesom OpenAI, at deres brug af data fra internettet hører under betegnelsen "Fair use", hvilket vil sige, at materiale kan bruges i visse tilfælde, selv om det er beskyttet af ophavsret.

Mary Rasenberger, der er administrerende direktør for Authors Guild, siger i en udtalelse, at forfatterne skal have mulighed for at kontrollere, om og hvis deres værker bliver brugt af generativ kunstig intelligens.

En talsperson for OpenAI siger onsdag, at virksomheden respekterer forfatternes rettigheder og har "produktive samtaler med mange ophavsmænd i verden, inklusive Authors Guild".

I søgsmålet hævder Authors Guild, at meget af den data, der er blevet brugt til ChatGPT, stammer fra ulovlige kopier af forfatternes bøger, der har ligget frit tilgængelige på internettet.

Artiklen fortsætter under annoncen

George R.R. Martin står bag Game of Thrones-bøgerne, der blev lavet til en enormt populær tv-serie på HBO.

Siden lanceringen i november har ChatGPT været et stort teknologisk samtaleemne.

En chatbot er en avanceret type kunstig intelligens, der kan svare på alverdens spørgsmål ved hjælp af enorme mængder data.

/ritzau/Reuters