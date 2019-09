Gamle partier får vælgerlussing ved norsk lokalvalg

Norske socialdemokrater og konservative går markant tilbage ved lokalvalg, hvor grønt parti står til storsejr.

Norges konservative regeringsparti, Høyre, og de norske socialdemokrater i Arbeiderpartiet har fået en begmand af vælgerne ved det norske lokalvalg mandag.

Det ser således ud til at blive resultatet med mere end 90 procent af stemmerne optalt natten til tirsdag. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB og tv-stationen NRK.

Værst ser det ud for Arbeiderpartiet, der står til at gå tilbage med hele otte procentpoint. Dermed får partiet bare 25 procent af stemmerne sammenlignet med næsten 33 procent ved valget for fire år siden.

Statsminister Erna Solbergs konservative parti står til lige under 20 procent af stemmerne - en tilbagegang på 3,4 procentpoint.

Den store vinder ved valget ser ud til at blive midterpartiet Senterpartiet, der står til en fremgang på over seks procentpoint til knap 15 procent af stemmerne på landsplan.

Også Miljøpartiet De Grønne står til en overraskende storsejr. Partiet er gået mærkbart frem i flere byer. I hovedstaden Oslo har partiet fået næsten 16 procent af stemmerne og er blevet det tredjestørste parti.

