Gammel ammunition besværliggør undersøgelse af Nord Stream

Ammunition fra Anden Verdenskrig gør det vanskeligt at undersøge eksplosionerne ved Nord Stream 1 og 2.

Det siger forsvarsminister Morten Bødskov i forbindelse med et møde i Nato torsdag. Her er overvågningen af kritisk infrastruktur på dagsordenen efter eksplosionerne i Østersøen.

Myndighederne i både Danmark og Sverige har allerede fastslået, at der er tale om sabotage. Men man har endnu ikke kunnet afslutte undersøgelsen på havbunden og dermed måske opklare, hvem der står bag.

- Området er præget af Anden Verdenskrigs brug eller ikke brug af ammunition. Der ligger meget på havbunden, og derfor er det ikke så nemt. Men arbejdet pågår, og det er i god gænge, siger Morten Bødskov.

I slutningen af september sagde Bødskov, at han forventede, at der kunne gå op til to uger, før lækagerne kunne undersøges. Det skete med henvisning til, at gastrykket i rørledningerne gjorde det farligt for dykkere at komme tæt på rørledningerne.

Men gammel ammunition og andre ting på havbunden er altså ifølge Bødskov også en udfordring for undersøgelsen. Offentligheden vil få besked, når undersøgelserne er afsluttet.

- Sammen med Sverige og Tyskland er Danmark i gang med efterforskningen, og det går stødt og roligt. Det, vi finder ud af, vil vi selvfølgelig sørge for bliver fremlagt, siger Morten Bødskov.

På torsdagens møde i Nato-hovedkvarteret i Bruxelles skal NATO-landene diskutere øget overvågning af kritisk infrastruktur.

Det gælder ikke kun gasrørledningerne i Østersøen, men også elledninger og datakabler, som er kritiske for, at NATO-landenes samfund kan fungere.

- I moderne, åbne samfund som vores er gas, energi, it og tele og hele finanssektoren rygraden i det at have et effektivt samfund kørende. Derfor kan det få meget alvorlige konsekvenser, hvis der angreb mod det, siger Morten Bødskov.

