Gaseksplosion dræber mindst 31 på grillrestaurant i Kina

En eksplosion på en restaurant i det nordvestlige Kina har dræbt mindst 31 mennesker.

Det rapporterer det statslige nyhedsbureau Xinhua ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ulykken fandt sted onsdag aften lokal tid på en restaurant i byen Yinchuan.

- En lækage af flydende gas forårsagede en eksplosion på en grillrestaurant, skriver Xinhua.

Foruden de 31 dræbte er syv mennesker kommet til skade.

De modtager alle behandling på hospitalet.

Én af dem er i kritisk tilstand. To andre har fået alvorlige forbrændinger, to har fået mindre skader, og to har fået skrammer og rifter som følge af flyvende glasskår.

Optagelser fra den statslige tv-station CCTV viser, at adskillige brandmænd arbejder på stedet. Imens strømmer det ud med røg fra et stort hul i restaurantens facade.

Glasskår og murbrokker fylder den mørklagte gade, der også huser andre restauranter og underholdningssteder.

Eksplosionen indtraf omkring klokken 20.40 lokal tid på Fuyang Barbecue Restaurant, der ligger i et beboelsesområde i Yinchuan, der er hovedstad i den autonome region Ningxia.

Ulykken sker forud for en tre dage lang dragebådfestival, hvor mange i Kina normalvis går ud og socialiserer med venner.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, har i kølvandet på ulykken krævet en "total indsats for at behandle de kvæstede", skriver AFP.

Ministeriet for beredskabsledelse oplyser, at der er sendt flere end 100 brand- og redningsfolk og over 20 køretøjer til stedet.

Trods mange års forsøg på at forbedre sikkerheden er det ikke ualmindeligt, at der sker ulykker som følge af gaseksplosioner og kemiske eksplosioner i Kina.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I 2015 dræbte en serie af eksplosioner på en kemikaliefabrik i den nordlige havneby Tianjin 173 mennesker.

Ulykken beskrives som en af de værste af sin slags i Kina nogensinde.

