Gaza-konflikten har udløst voldsbølge i Tyskland

I Tyskland er der blevet registreret omkring 4300 kriminelle handlinger knyttet til krigen i Gaza - heriblandt næsten 500 voldshandlinger.

Det sagde den tyske justitsminister, Marco Buschmann, da han søndag deltog i et jødisk arrangement i Berlin.

Den tyske minister har opfordret indenrigsministrene i de 16 føderale delstater til at få ændret politiets taktik ved demonstrationer, så politiet prioriterer at sikre beviser frem for at forsøge at ændre situationerne.

- Loven må følges strengt i sådanne tilfælde, siger Buschmann.

Blandt de mange lovovertrædelser er spraymalede davidsstjerner på huse, israelske flag, som er stukket i brand, samt hundredvis af trusler om drab på israelere og jøder og trusler om ødelæggelser. Truslerne er som regel blevet fremsat under demonstrationer.

- Jøder er bange for at tale hebraisk i det offentlige rum, ligesom de er bange for at gå med kalot, pointerer den tyske justitsminister.

Tyskland har givet Hamas forbud mod at operere i landet, og den palæstinensiske gruppe Samidoun er blevet opløst.

Derudover er slagordet "fra floden til havet" blevet forbudt på alle sprog i Tyskland. Buschmann siger, at dette slogan er vendt mod Israels ret til at eksistere.

Han har bedt EU-Kommissionen om at forbyde netsalg af T-shirts med slagordet.

Justitsministeren siger, at udbredt frygt har ført til aflysninger af en række begivenheder og arrangementer på grund af manglende sikkerhed. Han bemærker, at deltagelse i det offentlige liv tager af.

