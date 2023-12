Gaza-myndigheder melder 165 palæstinensere dræbt lørdag

Mindst 165 palæstinensere er blevet dræbt og 250 andre er blevet såret i de seneste 24 timer ved israelske angreb i det decentrale Gaza, siger en højtstående embedsmand i sundhedssystemet i det palæstinensiske område til Reuters.

Dermed er der i alt dræbt 21.672 palæstinensere under Israels offensiv mod Hamas efter angrebet i Israel den 7. oktober.

Opgørelsen over dræbte og sårede kom lørdag formiddag, da israelske kampvogne fortsatte en blodig offensiv og trængte længere ind i distrikter i de centrale og sydlige dele af Gazastriben.

På Nasser Hospitalet i Khan Younis - det største og vigtigste behandlingscenter i den sydlige del af det lille og tæt befolkede område, er der opsat Røde Kors-fotos af ambulancer med sårede på vej gennem smalle gader overfyldte af mennesker.

Artiklen fortsætter under annoncen

Næsten 2,3 millioner indbyggere er blevet tvunget væk fra deres hjem af det israelske militær under den 12 uger lange krig, som blev udløst ved et Hamas-angreb på Israel den 7. oktober. Omkring 1200 mennesker blev dræbt og omkring 240 blev taget som gidsler.

Israel har efterfølgende forsøgt at udslette eller nedkæmpe Hamas. Kampene har kostet mindst 21.500 palæstinensere livet ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza, som styres af Hamas.

Der er tiltagende fare for, at konflikten spreder sig i regionen og inddraget iranskstøttede grupper i Libanon, Irak, Syrien og Yemen.

Bombardementer har smadret huse og boligblokke, butikker og hospitaler.

En førstehjælper ved navn Ziad i Maghazi i det centrale Gaza siger til Reuters, at han havde planer om at flygte med sin kone og tre børn. Den eneste vej, der stadig var åben var kystvejen forbi Deir al-Balah, som allerede er fyldt med interne flygtninge.

Han har nu fokus på Rafah på grænsen til Egypten, men det er også svært for familien at komme dertil.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi ønsker en våbenhvile nu. Ikke i morgen. Det er nok. Mere end nok, allerede, siger han.

Den israelske forsvarsminister, Yoav Gallant, sagde fredag, at det israelske militær var nået frem til Hamas-bevægelsens kommandocentre og våbendepoter, og der blev offentliggjort fotos af soldater i udbrændte bygninger og ved indgange til det netværk af tunneler, som Hamas har bygget under store dele af Gaza.

Militæret siger, at det har ødelagt en del af netværket under et af de huse, som tilhører Hamas-lederen Yahya Sinwar i Gaza By.

Israelerne er under pres fra blandt andet USA for at at nedtrappe kampe og kun fortsætte med mere målrettede operationer, så der kan komme meget mere nødhjælp og medicin ind i området.

/ritzau/Reuters