Gazas indbyggere vender hjem til deres ødelagte huse

Gaza gør skaderne op efter 11 dages krig. Ejeren af bombet mediebygning sagsøger Israel for krigsforbrydelser.

Tusindvis af palæstinensere, der var drevet på flugt fra deres hjem af de seneste 11 dages bombardementer, er fredag vendt hjem for at se nærmere på skaderne på deres huse.

70-årige Nazmi Dahdouh fortæller, at hans hus i Gaza City blev ødelagt i et israelsk luftangreb.

- Vi har ikke noget andet hjem. Jeg kommer til at bo i et telt ovenpå ruinerne af mit hjem, indtil det er genopbygget, siger han.

Dele af Gazastriben er jævnet med jorden, og ifølge Hamas, der kontrollerer området, er 120.000 af de to millioner indbyggere blevet fordrevet.

Mange af Gazas indbyggere havde under den 11 dage lange konflikt søgt tilflugt i en af de skoler, som FN driver i enklaven.

Den våbenhvile, der trådte i kraft klokken 02.00 lokal tid natten til fredag, ser fredag aften ud til at holde.

Men ved al-Aqsa moskéen i Jerusalem var der i løbet af dagen sammenstød mellem israelsk politi og palæstinensere, der kastede sten.

Det samme var tilfældet i flere andre dele af Østjerusalem og ved et checkpoint mellem Jerusalem og Vestbredden.

I Gaza er der relativ ro, men omfattende ødelæggelser efter 11 dages massive luftangreb.

En indbygger fortæller, at hele hans kvarter ser ud, som om det er blevet ramt af en tsunami.

- Hvordan kan verden kalde sig selv civiliseret, spørger han, mens han kigger på ruinerne af den boligblok, han engang boede i.

En af de mange bygninger, der er ødelagt i Gazastriben, er Jalaa Tower, der blandt andet husede tv-stationen al-Jazeera og nyhedsbureauet AP. Det skete 15. maj.

Palæstinenseren Jawad Mehdi, der ejer Jalaa Tower, har nu indbragt sagen for Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag. Han mener, at der er tale om en krigsforbrydelse fra Israels side.

Ifølge Mehdi blev han ringet op af en person fra den israelske efterretningstjeneste, der advarede ham om, at han havde en time til at evakuere bygningen.

- Vi har hørt meget om, at dette højhus kan være blevet ødelagt, fordi der var udstyr eller en væbnet modstandsgruppe i det. Men det kan vi fuldkommen afvise efter at have undersøgt sagen, siger Mehdis advokat, Gilles Devers.

- Folkeretten fastslår, at man kun må ødelægge civil ejendom, hvis det bliver brugt til militære formål, og det var ikke tilfældet.

Israel har hævdet, at nogle af Hamas' militære enheder befandt sig i bygningen.

I forvejen har ICC indledt en efterforskning af mulige krigsforbrydelser begået af såvel Israel som af militante palæstinensiske grupper siden 2014.

/ritzau/