Gazas nødhjælpshavn må lukke fordi flydende bro er knækket

Den anløbsbro, som USA har etableret ud for Gaza til levering af nødhjælp, er blevet taget midlertidigt ud af drift, fordi den er gået i stykker.

Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, tirsdag.

Sabrina Singh, der er talsperson for Pentagon, forklarer, at en del af anløbsbroen er knækket af fra resten, så den ikke længere hænger sammen.

I løbet af de næste 48 timer vil broen derfor blive fragtet til den israelske kystby Asdod, som ligger nord for Gaza, for at blive repareret.

Pentagon regner med, at reparationsarbejdet vil tage over en uge, men at broen herefter kan blive fragtet tilbage til sin plads ud for Gazas kyst.

Amerikanske embedsmænd, som udtaler sig anonymt til nyhedsbureauet Reuters, siger, at dårligt vejr menes at være årsagen til, at den er gået i stykker.

Det var USA, som i første omgang foreslog at etablere en midlertidig havn, hvor der kunne leveres nødhjælp til Gazastriben.

Den melding kom fra præsident Joe Biden i marts.

Anløbsbroen blev efterfølgende etableret af amerikanske styrker, og blev så for to uger siden taget i brug.

Havnen består af den flydende anløbsbro og en fæstnet kaj, som lastbiler kan bruge til at køre nødhjælpen fra skibe til distributionscentre inde i Gazastriben.

I løbet af de to første uger har FN optalt 137 lastbillæs med nødhjælp, som er kommet til Gazastriben via havnen. Det svarer til omkring 900 ton.

Inden nødhjælpen når til Gaza, bliver det sendt til Cypern, hvor det læsses på handelsskibe, som så transporterer det til en flydende platform, der ligger forankret flere kilometer ud fra Gazas kyst.

Herfra bliver nødhjælpen sejlet ind til den flydende anløbsbro af mindre militære fartøjer, som hver kan transportere mellem 5 og 15 lastvognslæs med nødhjælp. Lastbilerne kører så hjælpen til FN's distributionscentre inde i Gazastriben.

Ifølge FN spreder sult og hungersnød sig i Gaza, som er hjem for omkring to millioner mennesker.

/ritzau/Reuters