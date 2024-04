Gazas sundhedsministerium: Israel trækker sig fra al-Shifa

Det israelske militær (IDF) har mandag trukket sig fra al-Shifa-hospitalet efter to ugers belejring.

Det oplyser det Hamas-kontrollerede sundhedsministerium i Gaza ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ministeriet siger videre, at der er fundet dusinvis af lig ved hospitalet.

- Dusinvis af lig, nogle af dem forrådnede, er blevet fjernet fra området i og omkring al-Shifa-hospitalet, lyder det fra sundhedsministeriet ifølge AFP.

Det israelske militær, der har beskrevet belejringen som en "målrettet operation" mod Hamas, har ikke bekræftet oplysningerne.

En talsmand for den israelske hær sagde kort efter belejringens begyndelse, at det var israelske specialstyrker bakket op af infanterisoldater og kampvogne, der var sat ind i operationen.

Den blev iværksat på baggrund af efterretninger, som angiveligt har vist, at hospitalets faciliteter blev brugt af ledende figurer fra den militante palæstinensiske bevægelse.

Hamas har benægtet, at al-Shifa-hospitalet samt andre sundhedsfaciliteter bliver brugt til militære formål eller til at skjule Hamas-krigere.

IDF har tidligere hævdet, at det har dræbt mindst 170 bevæbnede palæstinensere under kampe i området omkring hospitalet siden belejringen begyndte 18. marts.

Det israelske militær trak sig, efter "at have brændt sundhedskompleksets bygninger ned og dermed at have sat hospitalet helt ud af drift", lyder det fra sundhedsministeriet ifølge AFP.

En AFP-journalist, som befinder sig i området, siger, at adskillige bygninger er beskadigede, og at nogle områder viser tegn på skader efter brand.

Før krigen brød ud, var al-Shifa-hospitalet et af de største i Gaza.

