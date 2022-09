Gazprom: Genoptagelse af Nord Stream 1 afhænger af Siemens

Gasrørledningen Nord Stream 1 kommer ikke til at forsyne Europa med gas, før Siemens Energy reparerer det udstyr, der er defekt.

Det siger vicedirektør i det statsejede russiske gasselskab Gazprom Vitalij Markelov, da han bliver spurgt, hvornår gassen vil flyde gennem Nord Stream 1 igen.

- Du burde spørge Siemens, de skal reparere udstyret først, siger han.

Vicedirektøren er til et økonomisk forum i den russiske havneby Vladivostok.

Gazprom lavede vedligeholdelsesarbejde på Nord Stream 1 fra 30. august til 2. september, hvor gasrørledningen var lukket.

Men da vedligeholdelsesarbejdet var overstået, sagde Gazprom, at det havde fundet et olielæk. Det er angiveligt det, der bremser genåbningen af gasledningen.

Hos Siemens Energy forstår man dog ikke, at et sådant læk skulle forhindre gassen i at flyde gennem rørledningen.

- Et sådant læk påvirker normalt ikke driften af en turbine, og den kan forsegles på stedet. Det er en rutineopgave i forbindelse med vedligehold, oplyste Siemens fredag.

Siemens siger, at der tidligere har været tilfælde af den samme type af læk.

/ritzau/Reuters