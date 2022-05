Gazprom har lukket for gassen til Holland

Hollandsk energiselskab har afvist at betale i rubler, og det har nu ført til fuldt stop for gas fra Rusland.

Russiske Gazprom har lukket for levering af gas til det hollandske selskab GasTerra. Det meddeler Gazprom tirsdag ifølge Reuters.

Det sker, efter at GasTerra har afvist det russiske krav om, at betaling skal ske i rubler.

- Gazprom har fuldstændigt stoppet gasleverancerne til GasTerra på grund af manglende betaling i rubler, meddeler Gazprom.

I forvejen har Rusland stoppet leveringen af gas til Finland, Polen og Bulgarien, der ligeledes har afvist at betale for gassen med russisk valuta.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kravet om betaling i rubler blev meddelt af præsident Vladimir Putin i marts. Det gælder for "uvenlige stater", lød det.

Det kom, efter at EU-landene havde indført skrappe sanktioner mod Rusland på grund af den russiske invasion af Ukraine.

Holland får cirka 15 procent af sin gas fra Rusland. I EU er gennemsnittet for de 27 medlemslande omkring 40 procent.

Også Danmark risikerer, at Gazprom lukker for gashanerne. Danske Ørsted er et andet af de europæiske energiselskaber, der har afvist at betale for den russiske gas i rubler.

Ørsted meddelte mandag, at selskabet har forberedt sig på, at Gazprom som reaktion vil lukke for gassen. Derfor har Ørsted fyldt sine gaslagre i Danmark og Tyskland.

Ørsted er i kontakt med de danske myndigheder. Her er der lagt en plan for, hvad der skal ske, hvis der ikke er tilstrækkelig med gas til alle danske gaskunder, oplyste selskabet mandag.

/ritzau/