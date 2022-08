Gazprom har som varslet lukket for gas til Tyskland

Det statsejede russiske energiselskab Gazprom har som varslet stoppet for forsyningen af gas til Tyskland via gasrørledningen Nord Stream 1.

Det oplyser det russiske nyhedsbureau Tass tidligt onsdag morgen.

Lukningen skete klokken 04.00 lokal tid, skriver Tass.

Nyhedsbureauet Reuters har tidligere skrevet, at lukningen kommer til at vare 72 timer fra 31. august til 3. september. Det fremgår ifølge Reuters af Seeburger, som er en platform, der leverer information om energimarkederne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den midlertidige lukning skyldes vedligeholdelsesarbejde.

Fra tyske politikere har det dog flere gange lydt, at lukningen af gasforsyninger er et russisk forsøg på at straffe Tyskland for at støtte Ukraine - og dermed også støtte de sanktioner, der er indført mod Rusland i kølvandet på invasionen 24. februar.

Det er ikke første gang, at Nord Stream 1 bliver lukket. Også i juli stod gasforsyningen stille på grund af vedligeholdelsesarbejde.

Siden 21. juli, hvor der igen blev åbnet, har gasrørledningen kun haft en leverance på 20 procent af maksimal kapacitet.

I juli var der tvivl om, hvorvidt rørledningen ville blive åbnet igen. Det er der ligeledes denne gang.

/ritzau/