Gazprom sender gas til Europa via Ukraine

Det russiske energiselskab Gazprom siger lørdag, at det vil sende 42,7 millioner kubikmeter naturgas til Europa gennem Ukraine.

Meddelelsen kom få timer efter, at Gazprom havde lukket for gassen til Tyskland og Europa gennem Nord Stream 1-rørledningen på ubestemt tid. Russerne forklarer lukningen med, at der skal laves vedligeholdelsesarbejde.

Strømmen af gas via Sudzja-stationen var steget en smule tidligt lørdag fra 41,3 millioner kubikmeter fredag. Men dette var ikke nok til at kompensere for den gas, der var ventet gemmen Nord Stream 1 lørdag.

Gazprom sagde fredag, at der ikke kunne sendes gas til Europa via Nord Stream 1, før en lækage er repareret. Der skulle være tale om en olielækage på Portovaja-kompressorstationen, der ligger ud til Østersøen.

Kompressorstationen har de seneste dage været lukket ned på grund af vedligeholdelsesarbejde, som skulle have været afsluttet lørdag.

Siemens Energi, som normalt servicerer Nord Stream 1's turbiner, siger, at en lækage, som den beskrevne normalt ikke vil forhindre rørledningen i at fungere.

Siemens Energi har erklæret sig parat til at hjælpe med at udbedre skader, men der er ingen steder, hvor det kan udføre arbejdet, hedder det i en pressemeddelelse fra Gazprom lørdag.

Der er andre turbiner ved Portovaja-kompressorstationen, hvor lækagen blev opdaget, siger Siemens Energi.

Det er ikke første gang, at forbindelsen har været lukket på grund af reparationer. Det blev den også i juli, efter at de russiske myndigheder havde advaret om, at man på grund af sanktionerne mod Rusland ikke kunne få de nødvendige reservedele.

Siden da har Nord Stream 1 ikke været oppe på fuld kapacitet, og en overgang var den nede på kun at levere 20 procent af det maksimale output.

